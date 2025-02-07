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Giriş Tarihi: 7.2.2025 16:13 Son Güncelleme: 7.2.2025 16:14

Brezilya'da uçak kalabalık caddeye düştü! Korkunç kaza kamerada

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir uçak yola çakıldı. Kentin en işlek caddesine düşen uçağın kaza anları kayıt altına alındı.

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Brezilya’da uçak kalabalık caddeye düştü! Korkunç kaza kamerada

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde çift motorlu King Air F90 tipi uçak, en işlek caddelerden Marques de Sao Vicente Bulvarı'na düşerek alev aldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, uçakta 2 kişinin hayatını kaybettiği, yoldaki bir motosiklet sürücüsü ve uçağın parçasının çarptığı otobüsteki bir kadının yaralandığı belirtildi. Alev alan otobüse ve uçağa itfaiye tarafından müdahale edildi.

Brezilya'da uçak kalabalık caddeye düştü! 2 ölü, 2 yaralı | Video

İtfaiye yetkilileri kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yerel medya kazanın uçağın havalandıktan beş dakika sonra acil iniş yapmaya çalışırken meydana geldiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Brezilya'da uçak kalabalık caddeye düştü! Korkunç kaza kamerada
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