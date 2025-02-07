Brezilya’da uçak kalabalık caddeye düştü! Korkunç kaza kamerada

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, uçakta 2 kişinin hayatını kaybettiği, yoldaki bir motosiklet sürücüsü ve uçağın parçasının çarptığı otobüsteki bir kadının yaralandığı belirtildi. Alev alan otobüse ve uçağa itfaiye tarafından müdahale edildi.

Brezilya'da uçak kalabalık caddeye düştü! 2 ölü, 2 yaralı | Video

İtfaiye yetkilileri kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.