Brezilya'da uçak kalabalık caddeye düştü! 2 ölü, 2 yaralı | Video
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak kalabalık bir caddeye düştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak kalabalık bir caddeye düştü. Caddede çok sayıda araç ve insan olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre uçağın caddede bulunan bir otobüse çarptığı açıklandı. King Air F90 model uçak, havalandıktan beş dakika sonra acil iniş yapmaya çalışırken kaza meydana geldi. Parçalanmış uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçağın çarptığı otobüs şoförü dahil olmak üzere üç kişi ise yaralandı.
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