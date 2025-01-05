Brezilya’dan Siyonist askere soruşturma: Yargılanma korkusuyla mahkemeden kaçtı

KATLİAM YAPTIĞINA DAİR KANITLAR VAR

HRF'nin suç duyurusunda, eylemlerin daha geniş bir çabanın parçası olduğu, uluslararası hukuk kapsamında "soykırım ve insanlığa karşı suç" teşkil ettiği belirtildi.

Suç duyurusu kapsamında sunulan deliller arasında, söz konusu İsrailli askerin Gazze'de, bizzat patlayıcı yerleştirdiği ve mahallelerin yıkımına katıldığını gösteren video görüntüleri, coğrafi konum verileri ve fotoğrafların yer aldığı kaydedildi.

HRF, mahkemenin soruşturma kararı kapsamında Brezilya makamlarından hızlı hareket etmeleri talebinde bulundu.

Şüphelinin de bir an önce gözaltına alınması çağrısında bulunan HRF, söz konusu askerin Brezilya'dan kaçması ve delillerin yok edilmesi risklerine dikkati çekti.

HRF'nin baş avukatı Maira Pinheiro, İsrail askerinin ifade ve eylemlerinin, "Gazze'deki soykırım hedefleriyle" açıkça örtüştüğünü söyledi.

Pinheiro, "Soruşturmanın bütünlüğünü sağlamak ve kişinin adaletten kaçmasını önlemek için şüpheli sadece gözaltına alınıp serbest bırakılmamalı, tutuklanmalıdır." ifadesini kullandı.