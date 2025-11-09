Brezilya’yı kasırga vurdu: 6 ölü

CNN'in haberine göre, 7 Kasım'da etkili olan kasırganın hızı, Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin Rio Bonito do Iguaçu kentinde saatte 250 kilometreyi aştı.

Brezilya'nın Parana eyaletini kasırga vurdu: 6 ölü, 437 yaralı | Video

Yetkililer, kasırganın çok sayıda yerleşim yerinde büyük hasara yol açtığını ve kentin konut ve ticari yapılarının yüzde 90'ının kasırgadan etkilendiğini vurguladı.

Bir kişinin hala kayıp olduğunu bildiren yetkililer, kasırga nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 750'yi aşkın kişinin ise yaralandığını belirtti.