Brezilya’nın Parana eyaletini kasırga vurdu: 6 ölü, 437 yaralı | Video 09.11.2025 | 09:11 Brezilya’nın Parana eyaletindeki Rio Bonito do Iguacu kentinde geniş çaplı hasara neden olan kasırgada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 437 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Brezilya'nın Parana eyaletini vuran kasırga can kaybı ve yıkıma neden oldu. Gece saatlerinde Rio Bonito do Iguacu kentinde beraberindeki şiddetli rüzgarlar ve yağışlarla etkisini gösteren kasırga nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 437 kişi yaralandı. Yaklaşık bin kişi ise yerinden oldu. Yetkililer, meydana gelen yıkım nedeniyle yolların kapandığını ve bölgedeki elektrik hatlarının devrildiğini açıkladı. Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, araçların ve iş yerlerinin yoğun hasar gördüğü kentte binaların yarısından fazlasında çatıların çöktüğünü ve kentin yaklaşık yüzde 90'ında hasar meydana geldiğini bildirdi. Arama kurtarma ekipleri, bazı kişilerin enkaz altında kalmış olması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Parana Meteoroloji ve Çevre Gözlem Merkezi'nden yapılan açıklamada, kasırganın hızının saatte 180 kilometre ila 250 kilometre arasında değiştiği aktarıldı. Yetkililer, Parana eyaletinin yanı sıra ülkenin güneyindeki Santa Catarina ve Rio Grande do Sul eyaletlerinde fırtına uyarılarının yapıldığını bildirdi. Olumsuz hava şartları, yaklaşık 14 bin kişilik nüfusa sahip Rio Bonito do Iguacu'nun yakınında bulunan Guarapuava şehrinde de etkili oldu.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI SİLVA'DAN TAZİYE MESAJI

Parana Eyaleti Valisi Ratintho Junior, güvenlik güçlerinin teyakkuza geçirildiğini ve şiddetli fırtınalardan etkilenen şehirleri gözlemlediğini açıkladı.

Brezilya Kurumsal İlişkiler Bakanı Gleisi Hoffmann ise, Sağlık Bakanı Adriano Massuda ve diğer federal yetkililerle birlikte bölgeye giderek yardım çalışmalarına ve yeniden inşa sürecine destek vereceğini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetten etkilenenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Parana halkına yardım etmeye ve gerekli bütün desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.