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Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:27 Son Güncelleme: 27.12.2021 09:33

Brezilya’yı sel vurdu! Onlarca kent sular altında

İHA
Brezilya’yı sel vurdu! Onlarca kent sular altında

Brezilya’nın Bahia eyaleti, şiddetli yağışların ardından sele teslim oldu. Şimdiye dek 430 bini aşkın kişiyi etkileyen sel felaketinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinde şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde onlarca kent sular altında kaldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı.

16 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasım ayından bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığı, 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Brezilya'da sel felaketi: 18 ölü | Video

Son bir haftada sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketlerinin 430 bin 869 kişiyi etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, Bahia'da 16 bin 1 kişinin evini kaybettiği ve 19 bin 580 kişinin de tahliye edildiği duyuruldu.15 milyonu aşan Bahia eyaletindeki 72 kentte sağanak ve sel felaketleri nedeniyle acil durum ilan edildi.

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, sel felaketinin çok büyük bir bölgeyi etkilediğini ve 37 kentin tamamen sular altında kaldığını açıkladı.

Öte yandan, Bahia'nın Itambe kenti ile Vitória de Conquista kenti yakınında iki baraj çöktü.

Çökmeler nedeniyle ölü ve yaralı bildirilmezken, Itambe'de çöken baraj nedeniyle Verruga Nehri yakınlarında yaşayanlara tahliye çağrısı yapıldı.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle sel felaketleri yaşanıyor.

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Brezilya’yı sel vurdu! Onlarca kent sular altında
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