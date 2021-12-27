Video Dünya Brezilya'da sel felaketi: 18 ölü | Video
Brezilya'da sel felaketi: 18 ölü | Video

Brezilya'da sel felaketi: 18 ölü | Video

27.12.2021 | 09:23

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Brezilya'nın kuzeydoğusu şiddetli yağmurların ardından su altında kaldı. Bahia eyaletinde yağışların ardından yaşanan sel felaketinde onlarca kentte hayat felç oldu. Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetimi'nden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasım ayından bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığı, 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Sağanak ve sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi.

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