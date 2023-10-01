Bu alçaklıktan İsveç sorumlu

NATO'ya girmek için taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmesi gereken İsveç'te bir provokasyona daha imza atıldı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir eylem gerçekleştirildi. Ankara, bu çirkin eyleme izin verilmesini en ağır şekilde kınadı. Üyelik onayı için bugün açılacak TBMM'yi ikna etmesi gereken İsveç'te gerçekleştirilen provokasyonun zamanlaması da dikkat çekti.
TÜRK TOPLUMUNUN BEKLENTİSİ
Dışişleri Bakanlığı:
İsveç'in, gerek sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir.
SESSİZ KALINMAMALI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Avrupa kıtası başta
olmak üzere dünyanın birçok
noktasında ırkçılık ve dini nefret
temelindeki eylemlere sessiz
kalınmasının doğru olmadığı
kanaatindeyim.
ALÇAK SALDIRI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat:
Bu terörist eylem, sadece
Sayın Cumhurbaşkanı'mıza değil,
Türk milletine ve değerlerimize yapılan
alçak bir saldırıdır.
KORUYUCU MEKANİZMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
İsveç'in gerekli
adli soruşturmayı yapması
gerekiyor. Önleyici tedbirler
almaktan ziyade adeta onları koruyucu
bir mekanizmanın orada işlediğini
görüyoruz.
OLAĞANLAŞTIRILIYOR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç:
Nefret
suçlarının ve terör propagandasının olağan
hale geldiği İsveç'te, özgürlük kisvesi altında
her türlü suç ve hakaret serbest hale gelmiştir.
İsveç makamlarının artık bu pervasızlığı
durdurması gerekiyor.
SORUMLU RESMİ MAKAMLAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları
bu saldırılardan sorumludur.
İsveç makamları nefret suçlarını ve
terör propagandalarını durdurmalıdır.
Tüm saldırılarla kararlı şekilde
mücadele etmeye devam edeceğiz.
DEMOKRASİ AYAKLAR ALTINDA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya:
İsveç makamlarının
demokrasinin temel değerlerini ayaklar altına
almasına asla sessiz kalmayacağız.
MEDYA ÇANAK TUTTU
İsveç medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini yakan provokatörün sözlerini manşete taşıdı. Tepkilerden memnun olduğunu belirten Lucas Ljungkvist, "İstediğim buydu" dedi.
MALMÖ'DE KURAN'A SALDIRI
İsveç'in Malmö kentinde de Irak asıllı Salwan Momika yine polis korumasında Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirdi. Momika'ya karşı çıkan 3 kişiyi polis gözaltına aldı.
PKK MİLİTANLARI DA SAHNEDEYDİ
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri de sahnedeydi. PKK'lı militanlar yine Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan gösteri düzenledi.