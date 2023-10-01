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Giriş Tarihi: 1.10.2023

Bu alçaklıktan İsveç sorumlu

İsveç’te Türkiye’nin değerlerine saldıranlara Ankara’dan sert cevap geldi. ABD’de ise Türk katılımcıları hedef alan Ermeni radikallere karşı Dışişleri Bakanlığı yasal süreç başlatıyor

BETÜL USTA BETÜL USTA
Bu alçaklıktan İsveç sorumlu
NATO'ya girmek için taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmesi gereken İsveç'te bir provokasyona daha imza atıldı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir eylem gerçekleştirildi. Ankara, bu çirkin eyleme izin verilmesini en ağır şekilde kınadı. Üyelik onayı için bugün açılacak TBMM'yi ikna etmesi gereken İsveç'te gerçekleştirilen provokasyonun zamanlaması da dikkat çekti.

TÜRK TOPLUMUNUN BEKLENTİSİ
Dışişleri Bakanlığı: İsveç'in, gerek sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir.



SESSİZ KALINMAMALI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Avrupa kıtası başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında ırkçılık ve dini nefret temelindeki eylemlere sessiz kalınmasının doğru olmadığı kanaatindeyim.

ALÇAK SALDIRI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Bu terörist eylem, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mıza değil, Türk milletine ve değerlerimize yapılan alçak bir saldırıdır.



KORUYUCU MEKANİZMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsveç'in gerekli adli soruşturmayı yapması gerekiyor. Önleyici tedbirler almaktan ziyade adeta onları koruyucu bir mekanizmanın orada işlediğini görüyoruz.

OLAĞANLAŞTIRILIYOR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Nefret suçlarının ve terör propagandasının olağan hale geldiği İsveç'te, özgürlük kisvesi altında her türlü suç ve hakaret serbest hale gelmiştir. İsveç makamlarının artık bu pervasızlığı durdurması gerekiyor.



SORUMLU RESMİ MAKAMLAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır. Tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

DEMOKRASİ AYAKLAR ALTINDA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: İsveç makamlarının demokrasinin temel değerlerini ayaklar altına almasına asla sessiz kalmayacağız.



MEDYA ÇANAK TUTTU
İsveç medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini yakan provokatörün sözlerini manşete taşıdı. Tepkilerden memnun olduğunu belirten Lucas Ljungkvist, "İstediğim buydu" dedi.



MALMÖ'DE KURAN'A SALDIRI
İsveç'in Malmö kentinde de Irak asıllı Salwan Momika yine polis korumasında Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirdi. Momika'ya karşı çıkan 3 kişiyi polis gözaltına aldı.



PKK MİLİTANLARI DA SAHNEDEYDİ
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri de sahnedeydi. PKK'lı militanlar yine Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan gösteri düzenledi.
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Bu alçaklıktan İsveç sorumlu
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