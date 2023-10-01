Bu alçaklıktan İsveç sorumlu

NATO'ya girmek için taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmesi gereken İsveç'te bir provokasyona daha imza atıldı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir eylem gerçekleştirildi. Ankara, bu çirkin eyleme izin verilmesini en ağır şekilde kınadı. Üyelik onayı için bugün açılacak TBMM'yi ikna etmesi gereken İsveç'te gerçekleştirilen provokasyonun zamanlaması da dikkat çekti.İsveç'in, gerek sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir.Avrupa kıtası baştaolmak üzere dünyanın birçoknoktasında ırkçılık ve dini nefrettemelindeki eylemlere sessizkalınmasının doğru olmadığıkanaatindeyim.Bu terörist eylem, sadeceSayın Cumhurbaşkanı'mıza değil,Türk milletine ve değerlerimize yapılanalçak bir saldırıdır.İsveç'in gerekliadli soruşturmayı yapmasıgerekiyor. Önleyici tedbirleralmaktan ziyade adeta onları koruyucubir mekanizmanın orada işlediğinigörüyoruz.Nefretsuçlarının ve terör propagandasının olağanhale geldiği İsveç'te, özgürlük kisvesi altındaher türlü suç ve hakaret serbest hale gelmiştir.İsveç makamlarının artık bu pervasızlığıdurdurması gerekiyor.Saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamlarıbu saldırılardan sorumludur.İsveç makamları nefret suçlarını veterör propagandalarını durdurmalıdır.Tüm saldırılarla kararlı şekildemücadele etmeye devam edeceğiz.İsveç makamlarınındemokrasinin temel değerlerini ayaklar altınaalmasına asla sessiz kalmayacağız.İsveç medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini yakan provokatörün sözlerini manşete taşıdı. Tepkilerden memnun olduğunu belirten Lucas Ljungkvist, "İstediğim buydu" dedi.İsveç'in Malmö kentinde de Irak asıllı Salwan Momika yine polis korumasında Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirdi. Momika'ya karşı çıkan 3 kişiyi polis gözaltına aldı.İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri de sahnedeydi. PKK'lı militanlar yine Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan gösteri düzenledi.