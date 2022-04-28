ÖNEMLİ BİR LİMAN

Rusya'nın yaklaşık 50 yıl önce yunusları eğittiği biliniyor. Kırım limanı genellikle bu kadar önemli işler için kullanılıyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde batan ve büyük ses getiren Moskova kruvazör gemisine de ev sahipliği yapıyordu.