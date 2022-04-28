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Giriş Tarihi: 28.4.2022 13:17

Casus yunuslar ortaya çıktı! Rusya eğitmiş, yapabildiklerine inanamayacaksınız

Casus yunuslar ortaya çıktı! Rusya eğitmiş, yapabildiklerine inanamayacaksınız

2 aydan fazla süredir devam eden savaşta Rusya'nın askeri gücü kullanma şekli bir kere daha şaşırttı. ABD tarafından yayınlanan görüntülerde Rusya'nın Karadeniz'deki deniz üssünü kullanmak için yunusları kullandığı görüldü. Askeri olarak yetiştirilen bu yunuslar başkalarıyla savaşıp mayın bile döşeyebiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Öte yandan uydu görüntülerine ilginç görüntüler takılmaya başladı. Rus ordusunun Karadeniz'deki deniz üssünü güvence altına almak için yüksek eğitimli 'casus yunuslar' konuşlandırdığı görüldü.

MAYIN BİLE DÖŞÜYORLAR

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü tarafından bugün yayınlanan görüntülerde, Kırım'ın Sivastopol Limanı'na yunusların yığıldığı görülüyor. Yunusların Kırım Devlet Okyanus Akvaryumu'nda eğitildiği ifade edildi. Bu yunuslar dalgıçlarla savaşıp mayın bile döşeyebiliyor.

BAZI FOTOĞRAFLAR SAVAŞTAN ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Yayınlanan fotoğrafların bir kısmının 24 Şubat'tan, yani savaşın başlamasından önce olduğu ifade edildi.

ÖNEMLİ BİR LİMAN

Rusya'nın yaklaşık 50 yıl önce yunusları eğittiği biliniyor. Kırım limanı genellikle bu kadar önemli işler için kullanılıyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde batan ve büyük ses getiren Moskova kruvazör gemisine de ev sahipliği yapıyordu.

ÇOĞU GİTMİŞTİ

Aslında yunusları eğitmek her zaman kolay değil. 2013'te Rusya'nın askeri yunuslarının 3'te ikisi eş aramak için Karadeniz'de kaybolmuştu.

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Casus yunuslar ortaya çıktı! Rusya eğitmiş, yapabildiklerine inanamayacaksınız
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