Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Öte yandan uydu görüntülerine ilginç görüntüler takılmaya başladı. Rus ordusunun Karadeniz'deki deniz üssünü güvence altına almak için yüksek eğitimli 'casus yunuslar' konuşlandırdığı görüldü.
MAYIN BİLE DÖŞÜYORLAR
ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü tarafından bugün yayınlanan görüntülerde, Kırım'ın Sivastopol Limanı'na yunusların yığıldığı görülüyor. Yunusların Kırım Devlet Okyanus Akvaryumu'nda eğitildiği ifade edildi. Bu yunuslar dalgıçlarla savaşıp mayın bile döşeyebiliyor.
BAZI FOTOĞRAFLAR SAVAŞTAN ÖNCE ÇEKİLMİŞ
Yayınlanan fotoğrafların bir kısmının 24 Şubat'tan, yani savaşın başlamasından önce olduğu ifade edildi.