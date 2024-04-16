Cami ve okullardaki sivilleri alıkoyuyorlar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 843'e yükseldi. Siyonist rejimin askerleri son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 46 kişiyi daha katletti.Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail güçleri, camilere ve sivillerin evlerine hava saldırısı düzenledi, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu kuşatma altına aldı.Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi alıkoydular.İşgalci askerlerin, kadın ve kızları da "silah zoruyla" sığınma merkezlerini terk etmeye ve Beyt Hanun kasabasının dışına çıkmaya zorladığı kaydedildi.BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Gazze'de 1.7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda. Bu insanlar, korkunç koşullar ve sürekli tehdit altında yaşıyor" dedi.BM işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navanethem Pillay, "Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana uygulanan abluka, hayal edilemeyecek insani felakete yol açtı" dedi.İsrail'in 4 ay işgal edip yerle bir ederek çekildiği Han Yunus'taki okulun bahçesinde 450 kilogramlık patlamamış bomba bulundu.İSRAİL ordusunun baskın düzenleyerek 2 hafta boyunca yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü ve harabeye çevirdiği Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda 10 cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu. Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesi Üyesi Mutasım Salah, "Bulunan cenazelerin bir kısmı çürümüş durumda, bir kısmı da vücut parçalarından ibaret ve bazı cesetler kadınlara ait" ifadesini kullandı.ABD'de, San Francisco kentinin sembolü sayılan Golden Gate Köprüsü, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek isteyen Filistin destekçisi göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. Ellerinde "İsrail'e silah sağlamayın" yazılı dev posterler taşıyan göstericiler, bir süre trafik akışını engelledi.