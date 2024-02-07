Çamurlu su içiyorlar

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 123 Filistinliyi daha katletti. 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 27 bin 708 oldu. Bombalardan kurtulanlar açlık ve soğuğa karşı yaşam mücadelesi veriyor. Gazzeliler artık içecek su da bulamıyor. Hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, susuzluklarını sokakta biriken yağmur sularını ilkel yöntemlerle arıtarak gidermeye çalışıyor. Öte yandan Hamas, arabulucu ülkelerin, Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planını kabul ettiğini bildirdi.İsrail ise bu planı şiddetle reddetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunarak, 1 milyon Filistinlinin sığındığı Rafah kentine ve kamplara saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söyledi.