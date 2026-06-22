SON DAKİKA| ABD-İran görüşmelerinin ilk turu sona erdi: İşte müzakerelerden çıkan sonuç!
Son Dakika: İsviçre’de diplomasi trafiği sonuç verdi. ABD ve İran, nihai anlaşmaya giden 60 günlük yol haritasında el sıkışırken, Lübnan için çatışmasızlık mekanizması kurulması ve Hürmüz’de gerilimi önleyecek iletişim hattı oluşturulması konusunda uzlaştı.
Son dakika haberleri: ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütülen kritik müzakerelerin ilk turunda taraflar 60 günlük anlaşma yol haritası üzerinde uzlaşırken, Lübnan'daki çatışmaları sona erdirecek mekanizma ve Hürmüz Boğazı için doğrudan iletişim hattı kurulması kararı alındı.
Tahran ise yaptırımların hafifletildiğini ve dondurulan varlıklarının bir bölümünün serbest bırakıldığını açıkladı.
ABD'LİLERİN YÜZDE 37'Sİ MUTABAKATIN "İRAN İÇİN DAHA İYİ OLDUĞU" GÖRÜŞÜNDE
CBS News ve YouGov tarafından 17-19 Haziran'da, 2 bin 519 ABD'li yetişkinle, İran ile varılan mutabakata ilişkin anket yapıldı.
Anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 37'si mutabakatın "İran için daha iyi olduğunu" düşünürken, yüzde 22'si "ABD için daha iyi" olduğunu ifade etti.
Katılımcıların yüzde 78'i "ABD'nin İran ile çatışmayı bitirmesi", yüzde 22'si ise "İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden" yana olduğunu söyledi.
ABD'nin, İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda katılımcıların yüzde 31'i "Evet" derken, yüzde 69'u olumsuz görüş bildirdi.
"İran gelecek aylarda bölgeyi tehdit edecek mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 59'u "muhtemelen/kesinlikle edecek", yüzde 40'ı ise "muhtemelen/kesinlikle etmeyecek" yönünde görüş beyan etti.
"İran'la çatışma ABD'nin yaptığı harcamalara değdi mi?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 31'i "Evet" derken, yüzde 69'u "Hayır" yanıtını verdi.
Öte yandan, katılımcıların yüzde 36'sı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylarken, yüzde 64'ü ise onaylamadığını aktardı.
BENDER ABBAS'TA GÜNLÜK YAŞAM NORMALE DÖNDÜ
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı, güneydeki Bender Abbas kenti, Hürmüz Boğazı'na oldukça yakın konumda bulunması ve ülkenin deniz savunma hattının merkezinde yer alması nedeniyle ABD ve İsrail tarafından hem savaş hem de ateşkes sürecinde sık sık saldırıya uğradı.
Kentte bulunan limanlar hava saldırılarına maruz kalırken balıkçılığın önemli geçim kaynağı olması ve savaş dolayısıyla balıkçıların denize açılamaması nedeniyle şehir, ekonomik olarak da ciddi zarar gördü.
İran ile ABD arasında savaşın sonlandırılması amacıyla imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptının ardından çatışmaların son bulması, kentteki yaşamı savaş öncesi canlılığına kavuşturdu.
Gündüz hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyretmesi nedeniyle genellikle akşam vakitlerinde sokağa çıkan halk, oluşan güvenlik ortamıyla yeniden sosyalleşmeye başladı.
Aynı şekilde ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, balıkçıların da yeniden denizlere açılmasına imkan sağladı.
Sahil yaşamının oldukça canlı olduğu şehirde halk, güvenlik endişelerinin ortadan kalkmasıyla sahillere ve alışveriş merkezlerine yönelirken gençlerin ilk tercihi spor alanları oldu.
ARAKÇİ: İLK GERÇEK SINAVIMIZ…
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lübnan'daki çatışmaları önleme amacıyla kurulacak çalışma grubunun gerçek bir test olacağını söyleyen Arakçi, "Pakistan-Katar arabuluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullandı.
Tarafların Lübnan’daki askeri operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla çatışma önleme mekanizması kurulması konusunda mutabık kaldığını belirten Arakçi, "İlk gerçek sınav: Lübnan çatışmasızlık mekanizması" dedi.
Arakçi ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve ablukanın sona erdiğini vurgulayarak, İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını söyledi.
MÜZAKERELERDEN ÇIKAN SONUÇ NE?
Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında taraflar ve arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar'ın yer aldığı dörtlü görüşmelerin birinci turunun tamamlandığı belirtildi.
Bürgenstock'taki görüşmelerin ilk gününün olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiği aktarılan açıklamada, teknik müzakerelerin sürdürülmesi için bir mekanizma oluşturulması dahil çeşitli alanlarda ilerleme kaydedildiğine işaret edildi.
TARAFLAR ÜST DÜZEY BİR KOMİTE KURULMASI KONUSUNDA ANLAŞTI
Tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıklarına dikkat çekilen açıklamada, baş müzakerecilerinin de nükleer konusunun yanı sıra yaptırımlarla ilgili komiteye düzenli raporlar sunacağına işaret edildi.
Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda yeni bir teknik görüşme turunun derhal başlatılmasının önünün açıldığı kaydedildi.
TARAFLAR ARASINDA BİR İLETİŞİM KANALI OLUŞTURULDU
Açıklamada ayrıca, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak şekilde herhangi bir olay ve yanlış anlaşılmanın önüne geçmek amacıyla mutabakat zaptının 5. paragrafında belirtilen süre boyunca taraflar arasında bir iletişim kanalı oluşturulduğu bilgisi yer aldı.
Tarafların ayrıca gerilimi düşürmek amacıyla bir çalışma grubunu kurma konusunda anlaştığına işaret edilen açıklamada, mutabakat zaptında da belirtildiği üzere Lübnan'daki askeri operasyonların durdurulmasını sağlamak amacıyla kurulacak çalışma grubunun, iki tarafın yanı sıra Lübnan'ı da kapsayacağı ifade edildi.
TEKNİK GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİ PLANLANIYOR
İlgili konuların tümünü ele almak üzere Bürgenstock'taki teknik görüşmelerin hafta boyunca devam etmesinin planlandığı vurgulanan açıklamada, müzakerelerin nihai bir anlaşmayla sonuçlanması için arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın çabalarını sürdürecekleri belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Katar ve Pakistan'ın İran ile ABD'ye diplomatik çözümlere bağlılıkları ve anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaları nedeniyle teşekkür ettiği, sürece destek veren diğer ülkelere de takdirlerini sunduğu ifade edildi.
NETANYAHU: İŞGAL ETTİĞİMİZ BÖLGELERDEN ÇEKİLMEYECEĞİZ
Yahudi Haber Sendikasının (JNS) Uluslararası Politika Zirvesi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine Lübnan konusunda sert eleştiriler yönelten ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değindi.
Netanyahu, kendisinin ve Trump'ın bağımsız ülkelerin liderleri olduklarını belirterek, "Kendi çıkarlarımızı savunuyoruz. Ben İsrail'in çıkarlarını ve güvenliğini savunuyorum." dedi.
İran'a yönelik saldırılarla "varoluşsal bir tehdidi" ortadan kaldırdıkları iddiasını tekrar dile getiren Netanyahu, ABD ile düzenledikleri ortak saldırılarda İran'ın, nükleer altyapısını tahrip ettiklerini, bilim insanlarını öldürdüklerini, askeri ve ekonomik kapasitesine zarar verdiklerini ve Tahran yönetiminin gelecekteki düşüşüne zemin hazırladıklarını savundu.
Netanyahu, "asıl zaferin İran halkının Tahran yönetimini kendi elleriyle devirmesi" olacağını ileri sürdü.
Gazze, Suriye ve Lübnan'da işgal ettikleri alanlarda sözde "güvenli bölge" oluşturduklarını ifade eden İsrail Başbakanı, daha önce de belirttiği gibi "ne kadar gerekirse o kadar" süre buralardaki işgal sahalarından çekilmeyeceklerini savundu.
Netanyahu, İsrail'in "güvenlik doktrinini değiştirdiklerini" belirterek "önce kendilerinin harekete geçerek saldırdığını" söyledi.
TRUMP “İRAN MESELESİ” NEDENİYLE MELONİ’YE YÜKLENDİ
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'yı ve son günlerde karşılıklı eleştirilerde bulunduğu Başbakan Giorgia Meloni'yi yeniden hedef aldı.
Trump, "NATO'ya trilyonlarca dolar harcamadan sonra, İtalya ve Başbakanı, İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmiyor." ifadesini kullandı.
ABD'nin uzun yıllardır İtalya'yı savunduğunu ifade eden Trump, "Ama onlar, sınandığımızda bizi ve dünyanın geri kalanını savunmak için yanımızda değiller. Hiç hoş değil." görüşünü paylaştı.
“İRAN PETROLÜNE İLİŞKİN TASLAK NİHAİ HALE GETİRİLDİ”
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, İran-ABD görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe, mutabakat zaptının diğer maddelerinin de uygulama aşamasına girmeyeceğini vurgulayan Kurbanzade, İsviçre'de ana müzakere görüşmelerinin yanı sıra teknik konularda da farklı görüşmeler yapıldığını söyledi.
Kurbanzade, teknik konularda yapılan görüşmelerde İran petrolüne ilişkin yaptırımların geçici olarak kaldırılmasıyla ilgili hazırlanan taslağın nihai hale getirildiğini belirtti.
İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması hususunda da Katar heyeti ile görüşüldüğünü söyleyen Kurbanzade, ikili ve çok taraflı toplantıların en önemli konusunun, mutabakat zaptının 13. maddesi olduğunu dile getirdi.