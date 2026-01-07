Caracas’ta yüzler neden gülüyor?

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından ülkesinden kaçırılarak New York'ta uyuşturucu suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmasının ardından geçici hükümet göreve başladı. Maduro operasyonuna ülke içinden gizli destek verildiği söylentilerinin gölgesinde önceki gün yönetimin başına geçen Delcy Rodriguez, Ulusal Meclis önünde kurmaylarıyla ilginç pozlar verdi. Ülkenin Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İçişleri Bakan Diosdado Cabello, Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ve Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra kameralara bol bol gülümsedi. İlk kabine toplantısında Maduro'nun kaçırılmasına tepki yerine ABD'ye ılımlı mesajlar veren Rodriguez için AB "Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'i meşru lider olarak tanımıyoruz" açıklaması yaptı.