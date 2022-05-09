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Giriş Tarihi: 9.5.2022 15:34

Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri ile görüştü

AA
Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Martin Griffiths ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki insani durum ile Suriye meselesinin konuşulduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Ukrayna'daki insani durumu ve Türkiye ile BM arasında Suriye'ye ilişkin iş birliğini ele aldı.

İŞ BİRLİĞİ KONUŞULDU

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştüklerini belirtti. Çavuşoğlu, görüşmede Griffiths ile Ukrayna'daki insani durumu, Türkiye-BM arasında Suriye'ye ilişkin iş birliğini konuştuklarını ifade etti.

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Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri ile görüştü
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