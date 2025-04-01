CHP’nin medet umduğu Avrupa hırsızlığa geçit vermedi! Batı medyası karara itiraz etmedi

Fransa'da Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı. Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını, partisi Ulusal Birlik için uygun olmayan şekilde kullanmaktan suçlu bulundu. Le Pen beş yıl süreyle kamu görevine aday olmaktan men edildi. Bu, 2027'deki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı anlamına geliyor. Le Pen ayrıca iki yılı ertelenmiş olmak üzere dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu iki yılı elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirebileceği değerlendiriliyor. Aşırı sağcı siyasetçi ayrıca 100 bin euro para cezasına çarptırıldı.