CHP’nin medet umduğu Avrupa hırsızlığa geçit vermedi! Batı medyası karara itiraz etmedi

Fransa’da 2027 seçimlerinde yarışacağını duyuran Marine Le Pen, AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu. Cumhurbaşkanlığı yolu kapandı. Batı medyası kararı eleştiremedi

CHP’nin medet umduğu Avrupa hırsızlığa geçit vermedi! Batı medyası karara itiraz etmedi

Fransa'da Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı. Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını, partisi Ulusal Birlik için uygun olmayan şekilde kullanmaktan suçlu bulundu. Le Pen beş yıl süreyle kamu görevine aday olmaktan men edildi. Bu, 2027'deki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı anlamına geliyor. Le Pen ayrıca iki yılı ertelenmiş olmak üzere dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu iki yılı elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirebileceği değerlendiriliyor. Aşırı sağcı siyasetçi ayrıca 100 bin euro para cezasına çarptırıldı.

CHP’nin medet umduğu Avrupa hırsızlığa geçit vermedi! Batı medyası karara itiraz etmedi

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Mahkeme, AP'nin toplam kaybının 2,9 milyon euro olduğunu ve Le Pen'in yaklaşık 474 bin euroyu zimmetine geçirdiğini tahmin etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasına müdahil olmaları için sık sık Avrupa ülkelerinden medet umuyor. Ancak Le Pen kararı, Avrupa'nın yolsuzluğa geçit vermediğinin göstergesi olarak yorumlandı.

CHP’nin medet umduğu Avrupa hırsızlığa geçit vermedi! Batı medyası karara itiraz etmedi

BATI MEDYASINDAN KARARA İTİRAZ YOK

Başka ülkelerdeki yargı süreçlerini sık sık "demokrasi, ifade özgürlüğü" gibi ezber yaklaşımlarla ele alan Avrupa medyası Fransa'daki siyasi yasak kararına dair ise tek ses oldu. Haberlerde Le Pen'e yönelik davanın "siyasi" ve "demokrasiye bir darbe" olabileceğine dair yorum yapılmadı. Başlıklarda "Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu, cumhurbaşkanı adayı olamayacak" şeklinde haberi yansıtan yorumsuz ifadeler kullanıldı.

CHP’nin medet umduğu Avrupa hırsızlığa geçit vermedi! Batı medyası karara itiraz etmedi
CHP’nin medet umduğu Avrupa hırsızlığa geçit vermedi! Batı medyası karara itiraz etmedi
CHP’nin medet umduğu Avrupa hırsızlığa geçit vermedi! Batı medyası karara itiraz etmedi

ALTERNATİF ADAY DEVREDE

Fransız basınına göre Ulusal Birlik Partisi karar sonrası B planını devreye sokacak. Buna göre 2027 yılında Marine Le Pen'in yerine halihazırda partinin Genel Başkanı olan 29 yaşındaki Jordan Bardella aday olacak.

'ÇİFTE STANDART'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuştu. Çelik, Le Pen'e yönelik ceza hakkında "Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır" dedi.

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