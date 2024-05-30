Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Bağımsız Filistin Devleti Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı. Öte yandan; Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin yerine getirilmesini beklediğini ifade etti.

Gazze'deki saldırıların çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtığına ve insani durumun son derece ciddi olduğuna işaret eden Şi Cinping, en önemli önceliğin derhal ateşkesin sağlanarak çatışmaya son verilmesi ve daha ciddi bir insani krizin önlenmesi olduğunu belirtti.

Şi, "iki devletli çözümün" Filistin sorunundan çıkışın tek yolu olduğunun altını çizerek, Filistin'in BM üyesi olmasını desteklediklerini yineledi.