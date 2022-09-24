Çin’de askeri darbe iddiası! ’Devlet Başkanı tutuklandı’ dedi: Sosyal medya karıştı...

"DEVLET BAŞKANI VE ORDU KOMUTANLARI TUTUKLANDI" DEDİ

Çinli gazeteci Jennifer Zeng'in ülkede askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Youtube kanalından ve Twitter hesabından Çin ile ilgili paylaşımlar yapan gazeteci Zeng, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e karşı darbe yapıldığı, Xi'nin ev hapsinde tutulduğunu iddia etti. ABD'de yaşayan gazeteci Zeng, askeri araçların bulunduğu bir videoyu kullanarak yaptığı paylaşımda, "Çin ordusuna ait araçlar 22 Eylül'de Pekin'e doğru ilerliyor. Konvoyun uzunluğu 80 kilometre. Aynı zamanda söylentilere göre Xi Jinping, bazı ordu yöneticileri tarafından tutuklandı ve ev hapsinde tutuluyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video