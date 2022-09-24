Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin'de askeri darbe iddiası! 'Devlet Başkanı tutuklandı' dedi: Sosyal medya karıştı...
Giriş Tarihi: 24.9.2022 15:16 Son Güncelleme: 24.9.2022 15:25

Çin'de askeri darbe iddiası! 'Devlet Başkanı tutuklandı' dedi: Sosyal medya karıştı...

İHA
Çin’de askeri darbe iddiası! ’Devlet Başkanı tutuklandı’ dedi: Sosyal medya karıştı...

Çin'de dün akşam saatlerinde ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. Bir gazeteci sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e karşı darbe yapıldığını, Devlet Başkanı ve ordu yöneticilerinin ise tutulduğunu ileri sürdü. Bu açıklamalar sonrası sosyal medya karıştı.

"Çin'de darbe mi oldu?" Sosyal medyada dolaşıma giren bir video ortalığı bir anda karıştırdı. Ancak Çin'de ordunun yönetime el koyduğuna dair iddialar doğrulanamadı. Peki bu iddialar nasıl ortaya çıktı?

"DEVLET BAŞKANI VE ORDU KOMUTANLARI TUTUKLANDI" DEDİ

Çinli gazeteci Jennifer Zeng'in ülkede askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Youtube kanalından ve Twitter hesabından Çin ile ilgili paylaşımlar yapan gazeteci Zeng, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e karşı darbe yapıldığı, Xi'nin ev hapsinde tutulduğunu iddia etti. ABD'de yaşayan gazeteci Zeng, askeri araçların bulunduğu bir videoyu kullanarak yaptığı paylaşımda, "Çin ordusuna ait araçlar 22 Eylül'de Pekin'e doğru ilerliyor. Konvoyun uzunluğu 80 kilometre. Aynı zamanda söylentilere göre Xi Jinping, bazı ordu yöneticileri tarafından tutuklandı ve ev hapsinde tutuluyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video

İDDİA SOSYAL MEDYADA YAYILDI ANCAK İŞİN ASLI ÖYLE DEĞİL

Çinli gazetecinin iddiası sosyal medyada hızla yayılarak uluslararası kamuoyunda da merak uyandırdı. Muhalif gruplara yakınlığı ile de bilinen gazeteci Zeng'in söz konusu iddiası resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Çin'de yaşayan Türk sosyal medya kullanıcıları da darbe iddiasının doğru olmadığını dile getirdi. Ayrıca Çin'in başkenti Pekin'de de herhangi bir hareketlilik olmadığı, hayatın normal akışında sürdüğü görüldü.

GAZETECİ ZENG DAHA SONRA GERİ ADIM ATTI

Darbe iddiasını ortaya atan Zeng daha sonraki paylaşımlarında Çinli bir amiralin ailesinin, kendisine Xi'nin tutuklandığının doğru olmadığını söylediğini belirtti.

Jennifer Zeng, Youtube kanalından yaptığı açıklamada ise video ve iddiayı kendisini ABD merkezli "Çin Demokrasi Partisi" adlı oluşumun başkanı olarak tanıtan Xie Wanjun'a dayandırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'de askeri darbe iddiası! 'Devlet Başkanı tutuklandı' dedi: Sosyal medya karıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA