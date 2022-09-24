Video Dünya Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin'de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video
Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin'de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video

Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin'de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video

24.09.2022 | 14:57

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Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin’de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video 00:54
Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin'de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video 24.09.2022 | 14:57
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ÇİN'de darbe olduğu iddiası sosyal medyada gündemin ilk sırasına oturdu. Söylenti dün gece sosyal medyada gündem oldu. Bugün de devam ediyor. Uluslararası kamuoyunda da merak uyandıran durumun ardından Pekin sokaklarında durumun sakin olduğu görülürken, iddialar da yalanlandı.

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Çinli gazeteci Jennifer Zeng'in ülkede askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Youtube kanalından ve Twitter hesabından Çin ile ilgili paylaşımlar yapan gazeteci Zeng, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e karşı darbe yapıldığı, Xi'nin ev hapsinde tutulduğunu iddia etti. ABD'de yaşayan gazeteci Zeng, askeri araçların bulunduğu bir videoyu kullanarak yaptığı paylaşımda, "Çin ordusuna ait araçlar 22 Eylül'de Pekin'e doğru ilerliyor. Konvoyun uzunluğu 80 kilometre. Aynı zamanda söylentilere göre Xi Jinping, bazı ordu yöneticileri tarafından tutuklandı ve ev hapsinde tutuluyor" ifadelerini kullandı. Çinli gazetecinin iddiası sosyal medyada hızla yayılarak uluslararası kamuoyunda da merak uyandırdı. Muhalif gruplara yakınlığı ile de bilinen gazeteci Zeng'in söz konusu iddiası resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Çin'de yaşayan Türk sosyal medya kullanıcıları da darbe iddiasının doğru olmadığını dile getirdi. Ayrıca Çin'in başkenti Pekin'de de herhangi bir hareketlilik olmadığı, hayatın normal akışında sürdüğü görüldü.

GAZETECİ ZENG DAHA SONRA GERİ ADIM ATTI
Darbe iddiasını ortaya atan Zeng daha sonraki paylaşımlarında Çinli bir amiralin ailesinin, kendisine Xi'nin tutuklandığının doğru olmadığını söylediğini belirtti.

Jennifer Zeng, Youtube kanalından yaptığı açıklamada ise video ve iddiayı kendisini ABD merkezli "Çin Demokrasi Partisi" adlı oluşumun başkanı olarak tanıtan Xie Wanjun'a dayandırdı.

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