Çin’de Müslümanlar sokağa döküldü! Camiye yönelik karar isyana yol açtı

Yaklaşık 47 milyon nüfuslu Yunnan eyaleti, Çin'in etnik yapısı karışık bölgelerinden biri olarak biliniyor. Yunnan'daki Müslüman nüfusun yaklaşık 700 bin olduğu tahmin ediliyor.

Çin’de caminin yıkılma iddiası Müslümanları sokaklara döktü | Video

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde 2018'de yüzlerce Müslüman, camilerinin yıkılmasını engellemek için Çinli yetkililerle gerginlik yaşamıştı. Aynı tarihte Yunnan eyaletindeki 3 cami ise yasadışı dini eğitim verildiği gerekçesiyle kapatılmıştı.