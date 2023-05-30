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Çin’de caminin yıkılma iddiası Müslümanları sokaklara döktü | Video

Çin’de caminin yıkılma iddiası Müslümanları sokaklara döktü | Video

30.05.2023 | 12:57

Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Nagu kasabasındaki 13. yüzyıldan kalma Najiaying Camisi'nin kubbesinin yıkılacağının iddia edilmesi üzerine Müslümanlar, cami önünde toplanarak kararı protesto etti.

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