Çin'den ABD'ye "Maduro" çağrısı: Derhal serbest bırakın

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, ABD tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak New York'a getirildi. Manhattan'da yapılan ilk gözaltı işlemlerinin ardından çift, Federal Gözetim Merkezi'ne sevk edildi. Tüm dünyayı şoke eden operasyonla ilgili sessizliğini bozan Çin'den, ABD'ye "Maduro ve eşini derhal serbest bırakma" çağrısı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "diyalog ve müzakere" vurgusu yapıldı.

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 09:55 Son Güncelleme: 04 Ocak 2026 10:03

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Çin, dünyanın konuştuğu olayla ilgili sessizliğini bozarak Washington yönetimine tepki gösterdi. "Maduro ve eşini derhal serbest bırakma" çağrısında bulunan Pekin yönetimi, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, Maduro ve eşini güç kullanarak ülkeden kaçırmasından derin endişe duyulduğu belirtildi. ABD'nin eyleminin, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin temel normları ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartının amaç ve ilkelerinin açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'yi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini güvenceye almaya, onları derhal serbest bırakmaya ve Venezuela hükümetini devirme girişimine son vererek sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz." Bakanlık, dün yaptığı açıklamada da ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımını kınadığını bildirmişti. NE OLMUŞTU? Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.