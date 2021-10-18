Çin’den ABD’yi şoke eden hipersonik füze hamlesi! Haberleri bile olmadı…

Çin'in bu füze denemesinde hedefini vuramadığı ve yaklaşık 32 km ile hedefi ıskaladığı belirtilirken, ABD'li yetkililerin bu denemeden ancak olay bitiminde haberleri olduğu ve bu gelişmenin istihbaratı büyük şaşkınlığa sürüklediği bilgisi yer aldı.

FT'nin haberine göre ağustos ayı civarında gerçekleşen deneme uçuşunda, destek süzülme aracı, bir Uzun Yürüyüş 2C roketi tarafından uzaya gönderildi. Hipersonik kayma aracının hedefini 32 km ile kaçırdığı denemenin, buna rağmen Çin'in hipersonik silahlardaki 'şaşırtıcı ilerlemesini' gösterdiği belirtildi.