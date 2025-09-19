Cinsiyet kanıtı sunacaklar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte, ABD'deki bir mahkemeye Fransız First Lady'nin gerçekten kadın olduğuna dair fotoğraf ve bilimsel kanıt sunacak. Avukatları, Emmanuel ve Brigitte Macron'un sağcı internet ünlüsü Candace Owens'a, Brigitte Macron'un dünyaya erkek olarak geldiği inancını yaydığı gerekçesiyle açtıkları karalama davasında belge sunacaklarını belirtti. Owens'ın avukatları ise davanın düşürülmesi için başvuru yaptı. BBC'ye konuşan Macron çiftinin bu davadaki avukatı Tom Clare, Brigitte Macron'un iddiaları "çok can sıkıcı" bulduğunu ve Fransız Cumhurbaşkanı'nın "dikkatini dağıttığını" söyledi.