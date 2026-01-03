CNN: Trump’tan Maduro için gizli operasyon onayı

CNN'e konuşan yetkililer, Maduro ve eşisinin yakalanarak ülke dışına çıkarılmasına yönelik bir planın devreye sokulduğunu savundu. Kaynaklar, Maduro'nun yerinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tespit edildiğini ifade etti.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN , konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'nun yakalanmasına ilişkin onayı birkaç gün önce verdiğini öne sürdü. Haberde, operasyon planının gizlilik içinde yürütüldüğü belirtildi.

ABD'NİN VENEZUELA'YA MÜDAHALESİ

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.