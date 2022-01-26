CNN’de skandal! Canlı yayındaki Rusya detayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

ABD merkezli haber kanalı CNN'den ilginç bir olay yaşandı. Haber spikeri Christiane Amanpour, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki durum hakkında röportaj yaparken ekranda geçen görüntülerde, Ukrayna'nın bir şehri olan Kharkov Rusya etiketiyle yayınlandı.
RUSYA'YA AİT ZIRHLI ARAÇLAR GÖSTERİLİYORDU
O esnada ekranda ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın zırhlı araçların kış manzarasında seyir halindeki görüntüleri gösteriliyordu.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Yaşananlar sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Pek çok kullanıcı 'CNN şimdiden Kharkov'u Rusya toprağı yaptı" yorumunda bulundu.
CNN'de skandal! Canlı yayındaki Rusya ayrıntısı sosyal medyayı ayağa kaldırdı | Video