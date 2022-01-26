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Giriş Tarihi: 26.1.2022 15:47 Son Güncelleme: 26.1.2022 15:56

CNN'de skandal! Canlı yayındaki Rusya detayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

CNN’de skandal! Canlı yayındaki Rusya detayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

CNN'in ABD kanalında yapılan canlı yayın sırasında skandal bir olay yaşandı. Haber spikeri, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile konuşma yaptığı sırada arkadan geçen görüntülerde Ukrayna'nın önde gelen şehri olan Kharkov, Rusya toprağı olarak işaretlendi. Sosyal medyada yaşanan olaya yüzlerce yorum yapıldı.

ABD merkezli haber kanalı CNN'den ilginç bir olay yaşandı. Haber spikeri Christiane Amanpour, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki durum hakkında röportaj yaparken ekranda geçen görüntülerde, Ukrayna'nın bir şehri olan Kharkov Rusya etiketiyle yayınlandı.

RUSYA'YA AİT ZIRHLI ARAÇLAR GÖSTERİLİYORDU

O esnada ekranda ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın zırhlı araçların kış manzarasında seyir halindeki görüntüleri gösteriliyordu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Yaşananlar sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Pek çok kullanıcı 'CNN şimdiden Kharkov'u Rusya toprağı yaptı" yorumunda bulundu.

CNN'de skandal! Canlı yayındaki Rusya ayrıntısı sosyal medyayı ayağa kaldırdı | Video

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CNN'de skandal! Canlı yayındaki Rusya detayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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