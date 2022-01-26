CNN’de skandal! Canlı yayındaki Rusya detayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Yaşananlar sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Pek çok kullanıcı 'CNN şimdiden Kharkov'u Rusya toprağı yaptı" yorumunda bulundu.

CNN'de skandal! Canlı yayındaki Rusya ayrıntısı sosyal medyayı ayağa kaldırdı | Video