Çocuk katillerinden ‘acil ölüm’ siparişi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik orantısız bir güçle başlattığı ve özellikle sivillerin hedef alındığı saldırılar sürüyor. ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk 36 saatinde 3 binden fazla hassas güdümlü mühimmat ve füze savunma sistemi kullanılması yeni bir tartışma başlattı. Mühimmat stoklarının bu hızla tüketilmesi ABD ve İsrail stokları ile ilgili panik yaratırken Washington'dan dikkat çeken hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırılar devam ederken üretim hızlarını artırmaları amacıyla savunma sanayii şirketleriyle bir araya geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz 'gelişmiş silahlar'ın üretimini 4 katına çıkarmayı kabul ettiler" ifadelerini kullandı. Trump, söz konusu şirketlerin üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardıklarını kaydetti.

KONGRE DEVRE DIŞI BIRAKILDI

ABD yönetimi, İran'a karşı süren savaşın yoğunlaştığı bir dönemde Kongre inceleme sürecini devre dışı bırakmak için "acil durum" yetkisini kullanarak İsrail'e 151.8 milyon dolarlık olası silah satışı yapılmasına onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, 151.8 milyon dolarlık olası satış; 12 bin BLU-110A/B genel amaçlı bomba gövdesi ile mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetlerini içeriyor. Ayrıca 2 milyar dolarlık mühimmat satışı da yapılacak. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu ürün ve hizmetlerin İsrail'e acil olarak satılmasının "ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları açısından gerekli olduğu" konusunda karar verdiği aktarılırken bu sebeple Silah İhracatı Kontrol Yasası uyarınca bu satış için ABD Kongresi'nin inceleme şartının uygulanmayacağı ifade edildi. Olası satışın ana yüklenicisinin Texas merkezli Repkon USA şirketi olacağı kaydedilen açıklamada, bomba gövdelerinin bir kısmının mevcut stoklardan transfer edileceği belirtildi.