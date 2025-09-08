Cumhur İttifakı Gazze sınırında

AK Parti öncülüğünde Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerden oluşan 30 kişinin yer aldığı bir heyet Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, İsrail'in hayâsızca saldırdığına dikkat çekerek, "Burada terörle mücadele yürütülmüyor. Yalnızca siviller katlediliyor. Bir etnik temizlik suçu işleniyor" dedi. İsrail'in başarılı olamayacağını ifade eden Yalçın, "Nasıl Nürnberg mahkemeleri kurulduysa ve Naziler insanlık önünde hesap verdiyse gün gelecek bu siyonist rejimin suç unsurları da yargılanacaktır. Nasıl Firavun tüm erkek çocuklarını öldürerek bitiremediyse, nasıl bir Musa çıktıysa, sen de Gazzeli çocukları öldürerek bitiremeyeceksin. Her Firavun ancak kendi Musa'sını besler ve büyütür" ifadelerini kullandı.

'TÜM İNSANLIĞIN SORUNU'

Türkiye'nin Gazze için elinden geleni yapacağının altını çizen Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü uluslararası zeminde çözüm için bir cephe kurma arayışını ilk günden bu yana sürdürmektedir. Bugün İsrail tüm insanlık için bir sorundur. Uluslararası kamuoyuna açık çağrıda bulunuyoruz. Vakti çoktan gelmedi mi İsrail'e one minute demenin? Vakti çoktan gelmedi mi insanlık için harekete geçmenin?"