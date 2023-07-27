Danimarka alçaklıkta sınır tanımıyor

Danımarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor. Başkent Kopenhag'da kendilerini 'Danimarkalı Vatanseverler' diye adlandıran provokatif grup, dün önce Pakistan, sonra Irak'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Grup üyelerinin Irak Büyükelçiliği önünde kutsal kitabı yakmasına yoldan geçen bir kadın engel olmak istedi. Kuran-ı Kerim'i alarak, saldırgan grubu engellemeye çalışan kadına ise Danimarka polisi sert müdahalede bulundu. Kadının korumaya çalıştığı Kuran-ı Kerim'i alan polis, kadını yerde sürükledi ve Kuran-ı Kerim'i tekrar saldırgan gruba verdi. Öte yandan Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde kararlı duruşu bir kez daha olumlu sonuçlar vermeye başladı. İsveç, Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara karşı tonunu sertleştirmeye başladı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, saldırıları "aşağılık" olarak niteleyerek, saldırıların yenilenmemesi için kanunları değiştirmeye çalıştıklarını belirtti.