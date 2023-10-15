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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Dayan Gazze kardeşin geliyor

İsrail’in acımasızca tüm kaynaklarını kestiği Gazze’de yiyecek ve su sıkıntısı başladı. Zulme karşı vicdanın sesi olan Türkiye insani yardım malzemesi dolu uçaklarını da tek tek bölgeye gönderiyor

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Dayan Gazze kardeşin geliyor
Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu bildirdi.



BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze'ye bir haftadır insani yardım malzemesi ulaştırılmasına izin verilmiyor. Bu artık ölüm kalım meselesi. Kamusal su şebekelerinin çalışmaması nedeniyle temiz su tükendi. İnsanlar kuyulardan çıkarılan kirli suyu kullanmak zorunda. İnsanların güvenli içme suyuna ulaşmasının tek yolu önce yakıtın bulunması. Aksi halde aralarında küçük çocukların, yaşlıların ve kadınların da bulunduğu insanlar şiddetli sıvı kaybından ölmeye başlayacak. İnsani yardıma yönelik kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.



Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, dün Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.



Ankara'dan kalkan askeri uçakla taşınan ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderilecek.
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Dayan Gazze kardeşin geliyor
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