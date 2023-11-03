Demir kubbe deliniyor tanklar vuruluyor

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze katliamları sürüyor. Havadan Gazze'ye bomba yağdıran işgalci güçler yaklaşık bir haftadır karadan ise planladıkları şekilde ilerleyemiyor. Gazze içlerine giren katil İsrail ordusu ile Hamas arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Katliam tankları her ne kadar Gazze'ye girse de günlerdir somut bir ilerleme kaydedemiyor. Sosyal ağlara düşen görüntülerde ise Gazze'deki direnişin katliam tanklarına karşı olağanüstü bir savunma sergilediği görüldü.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu. Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" antitank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi. Ayrıca Kassam Tugayları, attığı füzelerle de İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi zora sokuyor. Çoğu kez atılan boş füzelere Demir Kubbe'den verilen yanıtlarla İsrail'in büyük bir maliyetin altına girdiği de belirtiliyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 31 Ekim'den bu yana ölen İsrailli askeri sayısının 18'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 188. Zırhlı Tugay 53. Tabur Komutanı olan Yarbay Salman Habaka'nın Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ancak sayının çok daha yüksek olduğu söyleniyor. 7 Ekim'den bu yana ise 800'den fazla İsrail askeri ölürken, 130'dan fazla İsrail askeri de esir konumunda. Kassam Tugayları'nın yayınladığı farklı bir görüntüde de çok sayıda İsrail askerinin drone ile atılan bomba ile etkisiz hale getirildiği görüldü. Hamas'ın yayınladığı görüntüleri mercek altına alan İngiliz Telegraph gazetesi 'Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürmek için Ukrayna savaş taktiklerini kullanıyor' başlıklı bir analiz yayınladı.Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu suçlayanların sayısı giderek artıyor. Son olarak eski Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Amos Malka, Netanyahu'nun İsrail'in Hamas'a karşı savaşındaki tavrını eleştirdi. Malka, Netanyahu'nun önceliğinin savaş değil siyasi kariyeri olduğunu belirtti.İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Filistin haber ajansı WAFA'nın bölgeden aktardığı haberlere göre, İsrail askerleri, Ramallah'taki Tayra Mahallesi'ne baskın sırasında Filistinli gençlerle çatıştı. Baskına engel olmak isteyen gençlere karşı gerçek mermi, zehirli gaz ve ses bomları kullanan İsrail güçleri, bir süre sonra oradan ayrılmak zorunda kaldı. Askerler, bölgeden ayrılırken, evlere doğru gerçek mermilerle ateş açtı.7 Ekim'denbu yana Lübnanİsrail sınırında da çatışmalar aralıklarla sürüyor. Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Lübnanİsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 49'a yükseldi. Hizbullah'ın bugün çatışmalara dair önemli bir açıklama yapması bekleniyor.