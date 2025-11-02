Demir yolunda dehşet: Bıçaklı saldırı İngiltere’yi sarstı! Çok sayıda yaralı var

İngiltere Ulaştırma Polisi'nin (BTP) X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Huntingdon kentinde çok sayıda kişinin bıçaklandığı olaya müdahale ediyoruz. Olay yerine, Cambridgeshire Polisi Teşkilatıyla birlikte memurlarımız sevk edildi. İki kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Huntingdon'ın güvenliğinden sorumlu Cambridgeshire Polisi de İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, yerel saatle 19.39'da (TSİ 22.39) yaşanan olayda Huntingdon'daki tren içinde bulunan çok sayıda kişinin bıçaklandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

İlk belirlemelere göre 9'u ağır en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

İngiltere'deki trende bıçaklı saldırı: 9'u ağır 10 yaralı | Video

Bölgede demiryolu hizmeti veren London North Eastern Railway (LNER) şirketi de yaptığı açıklamada Huntingdon'dan geçen tüm hatların kapalı olduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgedeki olaya müdahale ettiğini bildirdi.

LNER'den yolculara seyahatlerini erteleme ve istasyonlara gitmeme uyarısı yapıldı.

İngiltere'nin doğusundaki ambulans hizmetlerinden sorumlu East of England Ambulance Service de bölgeye çok sayıda ambulans, yoğun bakım ekibi, iki hava ambulansı gibi acil durum ekipleri yönlendirdiklerini ve çok sayıda kişiyi de hastanelere taşıdıklarını açıkladı.