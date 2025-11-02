Demir yolunda dehşet: Bıçaklı saldırı İngiltere’yi sarstı! Çok sayıda yaralı var
İngiltere’nin doğusundaki Huntingdon kentinde, tren içinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 9'u ağır en az 10 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İngiltere Ulaştırma Polisi'nin (BTP) X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Huntingdon kentinde çok sayıda kişinin bıçaklandığı olaya müdahale ediyoruz. Olay yerine, Cambridgeshire Polisi Teşkilatıyla birlikte memurlarımız sevk edildi. İki kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Huntingdon'ın güvenliğinden sorumlu Cambridgeshire Polisi de İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, yerel saatle 19.39'da (TSİ 22.39) yaşanan olayda Huntingdon'daki tren içinde bulunan çok sayıda kişinin bıçaklandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
İlk belirlemelere göre 9'u ağır en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
İngiltere'deki trende bıçaklı saldırı: 9'u ağır 10 yaralı | Video
Bölgede demiryolu hizmeti veren London North Eastern Railway (LNER) şirketi de yaptığı açıklamada Huntingdon'dan geçen tüm hatların kapalı olduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgedeki olaya müdahale ettiğini bildirdi.
LNER'den yolculara seyahatlerini erteleme ve istasyonlara gitmeme uyarısı yapıldı.
İngiltere'nin doğusundaki ambulans hizmetlerinden sorumlu East of England Ambulance Service de bölgeye çok sayıda ambulans, yoğun bakım ekibi, iki hava ambulansı gibi acil durum ekipleri yönlendirdiklerini ve çok sayıda kişiyi de hastanelere taşıdıklarını açıkladı.
"KANLAR İÇİNDE VAGONA GİRDİ"
Gavin isimli bir görgü tanığı, Sky News'e yaptığı açıklamada, bulunduğu vagona bir kişinin kanlar içinde girdiğini ve "Bıçakları var, bıçaklandım." dediğini aktardı.
"Şüphelilerden kaçmak için bizim vagonumuza geliyorlardı. Her yerleri kan içindeydi." diyen Gavin, bu sırada trenin istasyona yanaşarak durduğunu anlattı.
Gavin, vagona ilk gelen kişinin yere yığıldığını ancak istasyonda hemen ambulansa bindirildiğini de sözlerine ekledi.
"ŞOKE EDİCİ BİR VAKA"
BTP Şefi Chris Casey, olayı "şok edici bir vaka" olarak nitelendirerek, "Ne olduğunu tespit etmek için acil soruşturma yürütüyoruz. Bu erken aşamada olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapmak uygun olmaz" açıklamasında bulundu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayı "endişe verici" olarak tanımladı.
Starmer, "Saldırıdan etkilenen herkesin yanındayım. Acil durum ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum" dedi.
İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise saldırıdan "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.