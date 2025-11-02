Video Dünya İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video

İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video

02.11.2025 | 09:09

İngiltere’de bir trendeki yolculara gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 9’u ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralanırken, 2 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İngiltere'nin Huntingdon bölgesindeki bir trende bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.İngiltere Ulaşım Polisi'nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King's Cross bölgesine giden bir trende yerel saatle 19:42 sıralarında meydana geldi. Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu'na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti. İlk belirlemelere göre 9'u ağır en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Terörle Mücadele Polisi'nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İngiltere Ulaşım Polisi Şefi Chris Casey, olayı "şok edici bir vaka" olarak nitelendirerek, "Ne olduğunu tespit etmek için acil soruşturma yürütüyoruz. Bu erken aşamada olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapmak uygun olmaz" açıklamasında bulundu.

STARMER: "DERİN ENDİŞE VERİCİ"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayı "derin endişe verici" olarak tanımladı. Starmer, "Saldırıdan etkilenen herkesin yanındayım. Acil durum ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum" dedi. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise saldırıdan "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video 00:56
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video 02.11.2025 | 09:09
Firavun Tutankhamun’un koleksiyonu dünyanın en büyük müzesinde ilk kez sergilenecek | Video 00:25
Firavun Tutankhamun’un koleksiyonu dünyanın en büyük müzesinde ilk kez sergilenecek | Video 02.11.2025 | 09:08
Sırbistan’da on binlerce protestocu, tren istasyonu faciasının yıldönümde Novi Sad’da bir araya geldi | Video 02:24
Sırbistan’da on binlerce protestocu, tren istasyonu faciasının yıldönümde Novi Sad’da bir araya geldi | Video 02.11.2025 | 09:08
İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı | Video 00:31
İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı | Video 02.11.2025 | 09:08
Kenya’da heyelan: 13 ölü | Video 02:11
Kenya'da heyelan: 13 ölü | Video 01.11.2025 | 14:27
Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video 01:01
Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video 01.11.2025 | 12:31
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video 01:59
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video 31.10.2025 | 11:03
Rusya’dan Ukrayna’ya 650 İHA ve 50’den fazla füzeyle saldırı: 2 ölü | Video 01:11
Rusya'dan Ukrayna'ya 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle saldırı: 2 ölü | Video 30.10.2025 | 14:11
Slovakya Başbakanı Fico: Slovakya, Kiev’in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak | Video 02:34
Slovakya Başbakanı Fico: "Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" | Video 30.10.2025 | 13:55
ABD ordusu, Pasifik’te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 00:22
ABD ordusu, Pasifik'te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 30.10.2025 | 13:55
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 02:17
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 30.10.2025 | 12:29
Karayipler’i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34’e yükseldi | Video 06:50
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video 30.10.2025 | 12:21
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 01:22
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 30.10.2025 | 07:45
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 03:30
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 30.10.2025 | 06:16
Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev’den bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı | Video 04:10
Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev’den bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı | Video 30.10.2025 | 06:15
Kenya’da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 00:10
Kenya'da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 28.10.2025 | 15:07
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 08:59
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 28.10.2025 | 13:25
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 01:29
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 28.10.2025 | 13:25
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 04:27
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 28.10.2025 | 10:34
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas’tan teslim aldı | Video 00:51
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas'tan teslim aldı | Video 28.10.2025 | 09:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY