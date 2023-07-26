Denizlerde Rusya alarmı

Rusya'nın tek taraflı olarak askıya aldığı Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında, Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri askeri kargo sayacağını açıklamasının ardından Türkiye de ticari gemilerini korumak için harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna ve Rusya'nın Karadeniz limanlarına uğrayacak ya da limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemiler için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu'nu (ISPS Kod) en üst seviye olan 3 olarak belirledi. Rusya, Ukrayna'nın koridoru askeri amaçlarla kullandığını ileri sürerek Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan 17 Temmuz'da çekilme kararı almıştı. Kararı alırken de Rusya'nın, Ukrayna limanlarına gidecek tüm gemileri askeri kargo sayacağını açıklaması ve açıktan "vururum" imasında bulunması Türkiye'yi harekete geçirdi.ISPS Kod seviyesi 3'e göre gerek Türk bayraklı gerekse Türk sahipli gemiler uzaktan izleme sistemleriyle takip edilecek. Ayrıca gemilerdeki sistemlerin kapatılmaması ve acil durumda Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temas kurulması sağlanacak.Gemilerin güvenlik olay ve tehditlerine ilişkin kendilerine bildirilen talimatlara uyma zorunluluğu bulunuyor. Limanlara girişi tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırılabiliyor, limanlarda sadece güvenlik olayı veya tehditlerine karşılık verecek deniz araçlarına giriş izni verilebiliyor.