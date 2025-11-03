Deprem Afganistan’ı yıktı: En az 20 ölü, yüzlerce yaralı
Afganistan’da bugün meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki sarsıntıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. Afganistan'ın yaklaşık 500 bin nüfusa sahip en büyük şehirlerinden biri olan Mezar-ı Şerif yakınlarında yerin 28 km derinliğinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 320 kişi de yaralandı.
Arama kurtarma ekipleri depremin vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmalarına hızla başlarken yetkililer, can kaybının artmasından endişeleniyor.
Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafat Zaman Amarkhel yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık ve kurtarma ekipleri bölgede ve tüm hastanelere hizmet vermeye hazır olmaları talimatı verildi" dedi.
ELEKTRİK HATLARI HASAR ALDI
Ülkedeki elektrik işlerinden sorumlu "Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS)" adlı kurum ise, Naibabad bölgesinden Samangan bölgesine ve Hulm bölgesinden Pul-i Humri bölgesine uzanan ithal elektrik hattının deprem nedeniyle hasar gördüğünü duyurdu.
Kesintiden başkent Kabil'in yanı sıra Bağlan, Pervan, Pencşir, Kapisa, Logar, Paktiya, Gazni ve Meydan Vardak kentlerinin etkilendiği ifade edildi.
Ekiplerin, elektrik iletiminin yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
DEPREMLER AFGANİSTAN'I SARSIYOR
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
USGS, 2 Eylül'de de Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.