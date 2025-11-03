Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 03.11.2025 | 11:26 Afganistan’ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 320 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. Afganistan'ın yaklaşık 500 bin nüfusa sahip en büyük şehirlerinden biri olan Mezar-ı Şerif yakınlarında yerin 28 km derinliğinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 320 kişi de yaralandı. arama kurtarma ekipleri depremin vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmalarına hızla başlarken yetkililer, can kaybının artmasından endişeleniyor. Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafat Zaman Amarkhel yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık ve kurtarma ekipleri bölgede ve tüm hastanelere hizmet vermeye hazır olmaları talimatı verildi" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Balkh, Samangan ve Baghlan vilayetlerini sarstığını belirterek, "Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyoruz. İlgili makamlar ve kuruluşlar, ihtiyaç duyulan yardımların halka ulaşmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Ağustos ayının sonunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde ise 2 bin 200 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.