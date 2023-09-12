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Giriş Tarihi: 13.9.2023

Depremin vurduğu Fas kritik eşikte

ALPASLAN DÜVEN
Depremin vurduğu Fas kritik eşikte
FAS'ta geçen cuma günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki yıkıcı depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede son 60 yılda görülen en ölümcül depremde şu ana kadar ölü sayısı 2 bin 901'e, yaralı sayısı ise 5 bin 530'a yükseldi. Merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz olan depremden etkilenen bölgelerde, Fas Kızılayı ve uluslararası kuruluşların desteğiyle yürütülen acil müdahale devam ediyor. Bazı ekipler, yıkılan bina ve yapıların arasında arama kurtarma çalışmalarını çıplak elleriyle yürütmeye çalışıyor. Çok sayıda ülke Fas'a yardım ekiplerini gönderirken zamana karşı yarış ise sürüyor. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Yetkililer ise hastanedeki çok sayıda yaralı için kan bağışı çağrısı yapıyor. Fas ordusu tarafından El-Huz bölgesinde kurulan tam teçhizatlı askeri sahra hastanesi, halka hizmet veriyor. Artçı sarsıntılar ise sürüyor.



ÇOK SAYIDA KÖY YOK OLDU
Fas Sivil Savunma Kurumu, deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerdeki depremzedelere barınma, giyecek ve yiyecek desteği sağlıyor. Depremin merkez üssü El-Huz'a yakın bölgede kurulan çadır kentte evleri ağır hasarlı ya da yıkılan 250 aile kalıyor. Deprem çevredeki çok sayıda köyü yok etti. 200 nüfuslu Tafeghaghte Köyü'nde yaşayanların neredeyse yarısı öldü, çok sayıda kişi de kayıp. Amizmiz Köyü de bunlardan bir tanesi. Köyde bulunan bütün dükkânlar yok oldu. Önceki gece bu cadde üzerinde çok yoğun bir koku hissedildi. Görevliler bu bölgeye yoğunlaştı ancak herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmadı. Burada arama kurtarma çalışmaları durdu ancak diğer 3 bölgede tam hızla ekipler görev yapıyor. Depremden yaklaşık 300 bin kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.
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Depremin vurduğu Fas kritik eşikte
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