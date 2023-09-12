Depremin vurduğu Fas kritik eşikte

FAS'tageçencuma günümeydanagelen7 büyüklüğündekiyıkıcı depreminbilançosuağırlaşıyor.Ülkede son 60yılda görülen enölümcül depremdeşu ana kadar ölü sayısı2 bin 901'e, yaralısayısı ise 5 bin 530'a yükseldi.Merkez üssü Marakeşkentine bağlı El-Huz olan depremdenetkilenen bölgelerde,Fas Kızılayı ve uluslararası kuruluşlarındesteğiyle yürütülen acil müdahaledevam ediyor. Bazı ekipler, yıkılan binave yapıların arasında arama kurtarmaçalışmalarını çıplak elleriyle yürütmeyeçalışıyor. Çok sayıda ülke Fas'a yardımekiplerini gönderirken zamana karşıyarış ise sürüyor. Ölü sayısının artabileceğibelirtiliyor. Yetkililer ise hastanedekiçok sayıda yaralı için kan bağışıçağrısı yapıyor. Fas ordusu tarafındanEl-Huz bölgesinde kurulan tam teçhizatlıaskeri sahra hastanesi, halka hizmetveriyor. Artçı sarsıntılar ise sürüyor.Fas Sivil Savunma Kurumu, deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerdeki depremzedelere barınma, giyecek ve yiyecek desteği sağlıyor. Depremin merkez üssü El-Huz'a yakın bölgede kurulan çadır kentte evleri ağır hasarlı ya da yıkılan 250 aile kalıyor. Deprem çevredeki çok sayıda köyü yok etti. 200 nüfuslu Tafeghaghte Köyü'nde yaşayanların neredeyse yarısı öldü, çok sayıda kişi de kayıp. Amizmiz Köyü de bunlardan bir tanesi. Köyde bulunan bütün dükkânlar yok oldu. Önceki gece bu cadde üzerinde çok yoğun bir koku hissedildi. Görevliler bu bölgeye yoğunlaştı ancak herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmadı. Burada arama kurtarma çalışmaları durdu ancak diğer 3 bölgede tam hızla ekipler görev yapıyor. Depremden yaklaşık 300 bin kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.