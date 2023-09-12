Depremin vurduğu Fas kritik eşikte

FAS'ta
geçen
cuma günü
meydana
gelen
7 büyüklüğündeki
yıkıcı depremin
bilançosu
ağırlaşıyor.
Ülkede son 60
yılda görülen en
ölümcül depremde
şu ana kadar ölü sayısı
2 bin 901'e, yaralı
sayısı ise 5 bin 530'a yükseldi.
Merkez üssü Marakeş
kentine bağlı El-Huz olan depremden
etkilenen bölgelerde,
Fas Kızılayı ve uluslararası kuruluşların
desteğiyle yürütülen acil müdahale
devam ediyor. Bazı ekipler, yıkılan bina
ve yapıların arasında arama kurtarma
çalışmalarını çıplak elleriyle yürütmeye
çalışıyor. Çok sayıda ülke Fas'a yardım
ekiplerini gönderirken zamana karşı
yarış ise sürüyor. Ölü sayısının artabileceği
belirtiliyor. Yetkililer ise hastanedeki
çok sayıda yaralı için kan bağışı
çağrısı yapıyor. Fas ordusu tarafından
El-Huz bölgesinde kurulan tam teçhizatlı
askeri sahra hastanesi, halka hizmet
veriyor. Artçı sarsıntılar ise sürüyor.
ÇOK SAYIDA KÖY YOK OLDU
Fas Sivil Savunma Kurumu, deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerdeki depremzedelere barınma, giyecek ve yiyecek desteği sağlıyor. Depremin merkez üssü El-Huz'a yakın bölgede kurulan çadır kentte evleri ağır hasarlı ya da yıkılan 250 aile kalıyor. Deprem çevredeki çok sayıda köyü yok etti. 200 nüfuslu Tafeghaghte Köyü'nde yaşayanların neredeyse yarısı öldü, çok sayıda kişi de kayıp. Amizmiz Köyü de bunlardan bir tanesi. Köyde bulunan bütün dükkânlar yok oldu. Önceki gece bu cadde üzerinde çok yoğun bir koku hissedildi. Görevliler bu bölgeye yoğunlaştı ancak herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmadı. Burada arama kurtarma çalışmaları durdu ancak diğer 3 bölgede tam hızla ekipler görev yapıyor. Depremden yaklaşık 300 bin kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.