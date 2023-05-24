Depremzede çocuğun Hollanda’ya sır yolculuğu

Hollanda'nın Maastricht kentinde, depremzede olduğunu söyleyen 13 yaşındaki Suriyeli bir çocuk yalnız halde bulundu.Maastricht polisi, Instagram hesabından "Büyük şehirde tek başına" başlığıyla çocuğun şehir merkezinde dolaşırken bulunduğunu belirtti.Çocuk sınırlı bir Türkçe konuştuğu için polis tarafından ilk başta Türk uyruklu zannedildi. Onun için Türkçe bilen bir polis yardımıyla çocuktan bilgiler alındı. Suriye uyruklu çocuk, anne ve babasının 6 Şubat'taki depremlerde yaralandığını ve Türkiye'de olduklarını anlattı. Sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilen çocuk, bir sığınma merkezine gönderilirken ülkeye nasıl gittiği ise bir sır. Türkiye, Lahey Büyükelçiliği ve Deventer Başkonsolosluğu aracılığıyla çocukla ilgili girişim başlattı. Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi, Hollanda Sığınmacı Kabul Merkezi ile iletişime geçerken, insan kaçakçılarının çocuğu ülkeye getirmiş olabileceğini belirtti.