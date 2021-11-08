Dev pitonun saldırı anı kameralara anbean yansıdı! ‘Atardamarımın dışarı çıktığını gördüm…’

Korkunç bir yarayla acil servise gelen Kane, hayatını kurtarmak için acil ameliyata alındı. Kane yaşadığı acı dolu anları ise şöyle anlatıyor;

"Yılan bulunduğum şantiyede trafiği engelliyordu, bu yüzden yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmak için onu nazikçe aldım. Bileğimi ısırdığında tam serbest bırakmak üzereydim."

Talihsiz adam, yılandan kurtulduğunda, kolunun bıçak gibi kesildiğini farketti. Kane, 'Sonra başının arkasından tutup bıraktığında kolumu ve içinde bulunduğu durumu gördüm. Arterin dışarı çıktığını görebiliyordum."