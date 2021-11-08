Dev yılanın saldırı anı kameralara böyle yansıdı! ‘Atardamarımın dışarı çıktığını gördüm…’

32 yaşındaki yaban hayatı koruma uzmanı Kane Durrant, hayatındaki en büyük acıyı 2.7 metre uzunluğundaki pitonla karşılaştığında yaşadı. Yeni Güney Galler’de yaşayan Kane, yılanla karşılaşmasını şöyle anlattı: ‘Yılan bulunduğum şantiyede trafiği engelliyordu, bu yüzden yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmak için onu nazikçe aldım. Bileğimi ısırdığında tam serbest bırakmak üzereydim.’ Yıllardır yılanlarla iç içe olan Kane, hayatında hiç bu kadar şiddetli bir ısırık yaşamadığını belirtti. Dev pitonun saldırı anı ise kameralara böyle yansıdı.

Korkunç bir yarayla acil servise gelen Kane, hayatını kurtarmak için acil ameliyata alındı. Kane yaşadığı acı dolu anları ise şöyle anlatıyor;

"Yılan bulunduğum şantiyede trafiği engelliyordu, bu yüzden yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmak için onu nazikçe aldım. Bileğimi ısırdığında tam serbest bırakmak üzereydim."

Talihsiz adam, yılandan kurtulduğunda, kolunun bıçak gibi kesildiğini farketti. Kane, 'Sonra başının arkasından tutup bıraktığında kolumu ve içinde bulunduğu durumu gördüm. Arterin dışarı çıktığını görebiliyordum."



ATARDAMARI İKİYE BÖLDÜ

Kolumu çıkaran atardamarımı gördüğümde damar olduğunu düşündüm ama ertesi gün ameliyattan uyandığımda atardamarın yüzde 100 kopmuş ve iki parça halinde olduğu söylendi.

Doktorlar, gördükleri en kötü yılan ısırığı olduğunu söylediler.



Kane yaşadığı bu anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Korkunç görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.



Aslen Sidneyli olan Kane, yılanlara her zaman bir hayranlık duymuştur ve onları yaklaşık dört yıldır profesyonel olarak yakalamaktadır.