Dijital zorbalığa karşı düzenleme
İngiltere, Netflix, Disney ve Amazon Prime gibi dijital yayın platformlarına içerik denetimi ve ağır cezalar getirmeye hazırlanıyor. İngiltere medya denetleme kurulu Ofcom, dijital yayın platformlarının geleneksel televizyon kanallarıyla aynı kurallara tabi tutulacağını açıkladı. Türkiye'deki RTÜK benzeri kurum, dijital yayınların hem içerik denetimini sıklaştırılacak hem de ağır cezalar kesebilecek. Düzenleme 500 binden fazla izleyiciye sahip her platformu kapsıyor. Düzenlemeyle geleneksel yayıncılar ile dijital platformların arasındaki farkın azaltılması hedefleniyor.