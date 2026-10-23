Dışişleri Bakanı Fidan: Libya’da kalıcı çözüme yakınız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek arabuluculuk çalışmalarının karşılıklı güvene dayandığını vurguladı.

Uluslararası sisteme duyulan güvenin sarsıldığına dikkati çeken Fidan, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananların bu durumun örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Libya'da kalıcı bir çözüme yaklaşılabileceğini belirten Fidan, ülkedeki tüm tarafları kapsayan bir süreç başlattıklarını kaydetti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör