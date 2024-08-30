Dışişleri Bakanı Fidan resmi ziyaret kapsamında Slovenya’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya geldi. Bakan Fidan ziyareti kapsamında Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü.

Fajon Fidan'ın ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasında dostane ilişkiler ve faaliyetler her alanda, özellikle de ticaretin sürekli büyüdüğü ekonomik alanda yoğunlaşıyor. Kültür ve eğitim alanındaki iş birliğimiz de ivme kazanıyor" ifadesini kullandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Gazze'de soykırım devam ediyor. İsrail Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri dahi bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor. İsrail, Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da taşımış durumda. İsrail savaşı farklı cephelerde yayma peşinde. Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor" dedi.

"SAVAŞ NÜKLEERE DÖNÜŞEBİLİR"

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın göbeğinde 3 yıldır devam ediyor. Bu savaşın nükleere dönüşme riski mevcut. Savaşın maliyeti yüksek. İlerisi için getirdiği riskleri tahmin etmek mümkün olmuyor. Büyük bedeller ödenmiş bu savaşın durdurulmasını talep etmek kadar insani, bir şey olamaz. Bunun için görüşmeleri başlatmak gerekiyor. Bu savaşın daha fazla bölgemize zarar vermesini engellemek görüşmeler elzemdir" dedi." ifadelerini kullandı.

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