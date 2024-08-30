Video Dünya Bakan Fidan, Slovenyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu: "Savaş nükleere dönüşebilir" | Video
Bakan Fidan, Slovenyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu:

Bakan Fidan, Slovenyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu: "Savaş nükleere dönüşebilir" | Video

30.08.2024 | 13:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Slovenya'ya gitti.

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