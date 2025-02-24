Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan ve Lavrov ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, "(Rusya'yla) Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz" ifadelerini kullandı.

Fidan Rusya Ukrayna savaşına da değinerek "ABD'nin (Rusya-Ukrayna) yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz" sözlerini kullandı.

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