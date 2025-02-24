Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye barış görüşmesi için ev sahibi olabilir" | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ortak basın toplantısında önemli mesajlar geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının son bulması gerektiğini ifade etti. Bakan Fidan, barış görüşmesi için Türkiye'nin ev sahibi olacabileceğini de belirtti.