Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye barış görüşmesi için ev sahibi olabilir" | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ortak basın toplantısında önemli mesajlar geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının son bulması gerektiğini ifade etti. Bakan Fidan, barış görüşmesi için Türkiye'nin ev sahibi olacabileceğini de belirtti.
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