Katil İsrail'den Sumud aktivistlerine işkence! Dışişleri: Barbar zihniyetlerini bir kez daha gösterdiler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetledi. Bakanlık, alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer aktivistlerin derhal serbest bırakılması için girişimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 18:14 Son Güncelleme: 20 Mayıs 2026 18:24

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze filosuna yönelik baskınının ardından, Aşdod Limanı'nda aktivistlere yönelik uygulanan kötü muamele ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in şiddeti teşvik eden ifadelerine sert tepki gösterildi.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN BARBAR ZİHNİYETİ ALENEN GÖRÜLMÜŞTÜR" Açıklamada, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in koruması altındaki kolluk kuvvetlerinin, insani yardım aktivistlerini ters kelepçeyle diz çöktürdüğü ve şiddet uyguladığı anlara atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi: "İsrailli bir bakanın (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir), İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir."