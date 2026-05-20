Katil İsrail'den Sumud aktivistlerine ters kelepçeyle işkence: Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir barbarlık sınırlarını aştı!

İşgalci İsrail'in Gazze filosuna yönelik hukuksuz baskınının ardından ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Aktivistler ters kelepçeyle diz çöktürülürken, aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" diyerek müdahaleyi alkışlaması siyonistlerin insanlık dışı yönünü bir kez daha gösterdi.

AA
Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 15:54
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından skandal bir görüntü paylaştı.

İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüldü.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN SKANDAL SÖZLER

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.

İSRAİL BAYRAĞIYLA PROVOKASYON

Ben-Gvir'in aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, "Çok yaşa İsrail" diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı görülüyor.

Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" mesajıyla paylaştığı görüntülerde, aktivistler limanda elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek bir yerde toplu halde tutuluyor.

SİYONİSTLERDEN SUMUD'A HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

Alıkonan aktivistler İsrail'in güneyinde yer alan Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmüştü.

İŞGALCİ İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#GAZZE #ITAMAR BEN GVİR #KÜRESEL SUMUD FİLOSU #İSRAİL