Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Doğu Akdeniz'de düşen ABD uçağında 5 asker öldü
Giriş Tarihi: 12.11.2023 19:36 Son Güncelleme: 12.11.2023 19:37

Doğu Akdeniz'de düşen ABD uçağında 5 asker öldü

ABD Avrupa Komutanlığı, 10 Kasım'da kaza sonucu düşen askeri uçaktaki 5 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz’de düşen ABD uçağında 5 asker öldü

ABD Avrupa Komutanlığı, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının 10 Kasım'da kaza kırıma uğrayarak düştüğünü açıklamıştı. Düşen uçakta 5 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Daha önce yapılan açıklamada, uçağın düşmesinde 'herhangi bir düşmanca faaliyet belirtisi bulunmadığı' söylenmişti.

İKİ UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE GÖNDERİLMİŞTİ

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Akdeniz'de düşen ABD uçağında 5 asker öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA