Doğu Akdeniz’de düşen ABD uçağında 5 asker öldü

ABD Avrupa Komutanlığı, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının 10 Kasım'da kaza kırıma uğrayarak düştüğünü açıklamıştı. Düşen uçakta 5 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Daha önce yapılan açıklamada, uçağın düşmesinde 'herhangi bir düşmanca faaliyet belirtisi bulunmadığı' söylenmişti.

İKİ UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE GÖNDERİLMİŞTİ

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.