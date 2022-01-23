Doğu ekspresi ‘Masalsı Yolculuk’ dünya basınında

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AFP'nin trende konuştuğu bir diğer isim de Bursa'dan 40 emekli kadın arkadaşı ile tura katılan Ilhemur Irmak oldu. Kendi yaptıkları yemeklerle trene binen ve burayı adeta ziyafet sofrasına çeviren Irmak, "Kocalarımızı ve babalarımızı evde bırakarak bu yolculuğa çıktık".