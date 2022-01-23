Doğu ekspresi ‘Masalsı Yolculuk’ dünya basınında

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle ara verilen seferlerine yeniden başlayan turistik Doğu Ekspresi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fransız AFP haber ajansı "Masalsı Yolculuk" tanımı ile Doğu Ekspresi'ni konu aldı.
Gürcistan ve Ermenistan sınırına yakın karlarla kaplı Kars'a doğru efsane bir yolculuğu, son yıllarda giderek büyük popülerlik kazanan turistik Doğu Ekspresi mümkün kılıyor" denildi.
İngiltere merkezli Independent sitesinde de "Ankara-Kars hattı, seyahat yazarları tarafından dünyadaki en güzel 4 tren hattından biri olarak görülüyor" ifadesine yer verildi.
'MİNYATÜR SİBİRYA'
Trende doğum gününü kutlayan yolculardan Zülan Nur Kömürcü, "Ben ve ailem için gerçekten çok özel bir an" derken, makinist Fatih Yalçın ise 30 Aralık-31 Mart arasında haftada iki kez sefer düzenleniyor.
Turistik Doğu Ekspresi'nin, dünyanın en uzun demiryolu hattı olan Rusya'daki Trans Sibirya Demiryolu'nun bir minyatürü gibi olduğunu söyledi.
BİLETLER TÜKENİYOR
AFP'nin trende konuştuğu bir diğer isim de Bursa'dan 40 emekli kadın arkadaşı ile tura katılan Ilhemur Irmak oldu. Kendi yaptıkları yemeklerle trene binen ve burayı adeta ziyafet sofrasına çeviren Irmak, "Kocalarımızı ve babalarımızı evde bırakarak bu yolculuğa çıktık".
Kadın arkadaşlarıyla birlikte tatil yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Haberde, 1300 kilometrelik yolculuğunu 32 saatte tamamlayan hattın biletlerinin dakikalar içinde tükendiği belirtildi.