Donald Trump’tan İran açıklaması: “Bu iş çok yakında bitecek”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan gerilimlere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İran’ın çok fena bir şekilde başarısız gittiğini dile getiren Trump, “Bu iş çok yakında bitecek” ifadelerine yer verdi.

Donald Trump’tan İran açıklaması: Bu iş çok yakında bitecek
SABAH İNTERNET
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ABD-İran gerilimi uluslararası arenayı meşgul etmeye devam ediyor. İki ülkeden de tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump yine İran'ı kızdıracak sözlere yer verdi.

Donald Trump’tan İran açıklaması: “Bu iş çok yakında bitecek”

Trump, "İran çok fena şekilde başarısız gidiyor. Çok fena. Bu iş çok yakında bitecek. Çok, çok yakında bitecek." Sözlerine yer verdi.

Donald Trump’tan İran açıklaması: “Bu iş çok yakında bitecek”

Petrol fiyatlarının tepetaklak düşeceğini de iddia eden Trump, "Bence önümüzdeki yıllarda kitaplar yazacaklar, ülkemizin tarihini yazacaklar ve bunun yaptığımız en önemli şeylerden biri olduğunu söyleyecekler." Şeklinde konuştu.

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Donald Trump’tan İran açıklaması: “Bu iş çok yakında bitecek”

JD VANCE: ANLAŞMAYA VARABİLCEĞİMİZ BİR SENARYO VAR

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD-İran arasında muhtemel bir anlaşmaya ilişkin konuştu. Vance, İran'ın ABD'ye karşı taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Donald Trump’tan İran açıklaması: “Bu iş çok yakında bitecek”

Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran'la anlaşmaya varabileceği bir senaryo olduğunu ancak bunun için İranlıların düzgün davranması gerektiğini açıkça belirttiğini aktardı. Vance, "Bunun için İranlıların ABD'ye karşı taahhütlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Temel ilke sadece sözler değil, eylemler üzerinden müzakere etmek. Önümüzdeki birkaç ay boyunca nasıl hareket edeceğimizi belirleyecek" dedi.

#DONALD TRUMP #İRAN #ABD

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