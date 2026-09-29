Donald Trump’tan İran açıklaması: “Bu iş çok yakında bitecek”
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan gerilimlere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İran’ın çok fena bir şekilde başarısız gittiğini dile getiren Trump, “Bu iş çok yakında bitecek” ifadelerine yer verdi.
ABD-İran gerilimi uluslararası arenayı meşgul etmeye devam ediyor. İki ülkeden de tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump yine İran'ı kızdıracak sözlere yer verdi.
Trump, "İran çok fena şekilde başarısız gidiyor. Çok fena. Bu iş çok yakında bitecek. Çok, çok yakında bitecek." Sözlerine yer verdi.
Petrol fiyatlarının tepetaklak düşeceğini de iddia eden Trump, "Bence önümüzdeki yıllarda kitaplar yazacaklar, ülkemizin tarihini yazacaklar ve bunun yaptığımız en önemli şeylerden biri olduğunu söyleyecekler." Şeklinde konuştu.